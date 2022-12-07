Horóscopo de hoy Tauro miércoles 07 de diciembre de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Hoy tendrás que resolver asuntos que tienen que ver con ciertas iniciativas emprendedoras que tiene en marcha y que se refieren a temas para equilibrar el tiempo que dedicas a la profesión y el que dedicas a la familia. Es importante que logres relax, en todo lo que realices, especialmente sobre algunos temas. Déjalos en el “cajón de los arreglos”, y sigue con tu vida.