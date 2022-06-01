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Horóscopo de hoy Tauro miércoles 1 de junio de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Empiezas una nueva etapa.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en la vida
El regente de Aries, Mercurio, sigue en sensible Piscis, desde donde aporta creatividad y mucha sensación de profunda intuición. Por otro lado, la luna y el sol te piden dar algunos saltos y animarte a un poco más, eligiendo desde otro lugar más conectado y consciente. No es necesario que los cambios sean de golpe o todos juntos; es más realista hacer pequeñas alteraciones en tu rutina, pequeños pasos pero de manera concreta.

Galerías y Notas Azteca UNO