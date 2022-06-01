Horóscopo de hoy Tauro miércoles 1 de junio de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Empiezas una nueva etapa.
Tauro en la vida
El regente de Aries, Mercurio, sigue en sensible Piscis, desde donde aporta creatividad y mucha sensación de profunda intuición. Por otro lado, la luna y el sol te piden dar algunos saltos y animarte a un poco más, eligiendo desde otro lugar más conectado y consciente. No es necesario que los cambios sean de golpe o todos juntos; es más realista hacer pequeñas alteraciones en tu rutina, pequeños pasos pero de manera concreta.