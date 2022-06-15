Horóscopo de hoy Tauro miércoles 15 de junio de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... No esperes a mañana, cambia hoy de actitud, es un día muy propicio para ello.
Tauro en la vida
Si te levantas con sensación de cansancio mental o incluso físico, tal vez tengas una carga de energía negativa que otras personas te han traspasado. Tú que a diario estás dispuesto a ayudar a quien tenga un problema, estás más expuesto. Hazte una bañerita y añádele un paquete de sal del Mar Muerto.
Sumérgete 20 minutos en el agua y te sentirás renovado, con mucha más fuerza. Te conviene porque deberías armonizar tu hogar, cambiar ciertas cosas, reciclar otras.Esto también te ayudará a cargarte de energía positiva.