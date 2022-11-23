Horóscopo de hoy Tauro miércoles 23 de noviembre de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Hoy es importante que uses tus conocimientos y tu experiencia en todos los asuntos y encrucijadas que surjan a lo largo del día. Tendrás que equilibrar todo lo relacionado con los familiares y con el hogar, porque es necesario hacer un balance armonioso de la forma de relacionarnos. Ha llegado el momento de embellecer y aligerar el hogar para estar más cómodos.