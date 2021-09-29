Horóscopo de hoy Tauro miércoles 29 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro y los ángeles

El apocalipsis es el símbolo del final, y todo final es un nuevo comienzo. Con esta energía, los ángeles no desean asustarte o predecir cosas fatales, sino avisarte de cambios mayores que purificarán tu vida de cosas viejas e innecesarias.

Esto es algo que solo tú puedes disfrutar, e incluso puedes colaborar con ello analizando y decidiendo.

Puedes hacer un sencillo ejercicio que te ayudará con este tópico: escribe todos los hábitos que pienses que te perjudican. Entonces, siéntate y relájate en silencio, e imagínate estos hábitos o rasgos de personalidad como si fueran un globo atado a ti, o una pesada piedra encadenada a tus tobillos. Al final de la técnica, visualiza cortar el hilo del globo, que se va hacia el firmamento, o visualiza cortar la cadena, de modo que el peso ya no te limite.

Pudiera ser que se terminarán sociedades personales o de empleo, es posible romper con un viejo amigo o incluso con tu hogar. Sea como sea, esto no significa que te vayas a quedar sin amigos, casa o empleo, porque cuando Dios cierra una puerta, abre otra.

