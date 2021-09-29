Horóscopo de hoy Tauro miércoles 29 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Analiza las cargas que te detienen, ya sean para las personas, propiedades o partes de tu personalidad.
Horóscopo de hoy
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Tauro y los ángeles
El apocalipsis es el símbolo del final, y todo final es un nuevo comienzo. Con esta energía, los ángeles no desean asustarte o predecir cosas fatales, sino avisarte de cambios mayores que purificarán tu vida de cosas viejas e innecesarias.
Esto es algo que solo tú puedes disfrutar, e incluso puedes colaborar con ello analizando y decidiendo.
Puedes hacer un sencillo ejercicio que te ayudará con este tópico: escribe todos los hábitos que pienses que te perjudican. Entonces, siéntate y relájate en silencio, e imagínate estos hábitos o rasgos de personalidad como si fueran un globo atado a ti, o una pesada piedra encadenada a tus tobillos. Al final de la técnica, visualiza cortar el hilo del globo, que se va hacia el firmamento, o visualiza cortar la cadena, de modo que el peso ya no te limite.
Pudiera ser que se terminarán sociedades personales o de empleo, es posible romper con un viejo amigo o incluso con tu hogar. Sea como sea, esto no significa que te vayas a quedar sin amigos, casa o empleo, porque cuando Dios cierra una puerta, abre otra.