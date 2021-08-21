Horóscopo de hoy Tauro sábado 21 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro en la vida

Sin duda hay pendientes importantes, pero no por ello debemos dejar de lado a quien nos procura y alienta.

Tauro en el amor

El amor es algo más que una pasión. Hoy es un buen día para cerrar la puerta a esas voces que tratan de entrometerse entre los dos.

Elimina la amargura, la envidia y las mentiras, en el amor no puede haber espacio para ello.