Horóscopo de hoy Tauro viernes 01 de julio de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Da un voto de confianza y hazle caso, aunque sea incómodo o te parezca imposible.
Tauro en la vida
¿Qué necesita tu corazón para ser feliz? Medítalo hasta obtener una respuesta. Es importante que realices bien este ejercicio de reflexión porque así definirás tus propósitos y sabrás el camino que debes tomar. Además, Plutón te ayudará a materializar tus anhelos. Una de tus principales misiones será seguir tus corazonadas