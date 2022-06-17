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Horóscopo de hoy Tauro viernes 17 de junio de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Los astros te aconsejan que no seas tan rencoroso.

Tauro 10

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en el trabajo

Vivirán unas horas complicadas. Eres muy bueno en el cumplimiento de tus funciones y eso te hace sentir orgulloso. Sin embargo, durante el día, uno de tus jefes te hará unas correcciones para que puedas optimizar recursos y trabajar mejor en menos tiempo. Será una crítica constructiva pero tu ego no te permitirá aceptarla. Madura y aprende a aceptar consejos de personas que saben más que tú.

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