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Horóscopo de hoy Tauro viernes 22 de julio de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Estas perdonad@, nunca lo olvides.

Tauro 10

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en la vida

Los ángeles saben que puedes reprocharte por decisiones tomadas en el pasado, los ángeles está derramando todo su brillo y luz de sanación y apoyo, te alientan para que te perdones y sueltes cualquier pensamiento de arrepentimiento o dolor, los pensamientos de falta de perdón o resentimiento ya sea a ti mism@ o hacia otra persona solo se vuelven una carga, un peso en tu mente y en tu cuerpo.

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