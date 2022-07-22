Horóscopo de hoy Tauro viernes 22 de julio de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Los ángeles saben que puedes reprocharte por decisiones tomadas en el pasado, los ángeles está derramando todo su brillo y luz de sanación y apoyo, te alientan para que te perdones y sueltes cualquier pensamiento de arrepentimiento o dolor, los pensamientos de falta de perdón o resentimiento ya sea a ti mism@ o hacia otra persona solo se vuelven una carga, un peso en tu mente y en tu cuerpo.