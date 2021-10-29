Horóscopo de hoy Tauro viernes 29 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro...Momento para calmarse, evita conflictos con tus superiores.
Tauro en la vida
En tu vida pasada y presente has seguido las normas establecidas por la autoridad. Tal vez eres autoritario y hambriento del poder de otros. Por lo tanto, ahora tienes problemas con la autoridad, te es difícil resistir su voluntad.
Uno se siente intimidado y pasa rápidamente a causa de la paz. Esta energía significa que puedes mantenerte saludable. Hay que trabajar en la paz mental. Escucha tu propia voz.