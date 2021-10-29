Horóscopo de hoy Tauro viernes 29 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

En tu vida pasada y presente has seguido las normas establecidas por la autoridad. Tal vez eres autoritario y hambriento del poder de otros. Por lo tanto, ahora tienes problemas con la autoridad, te es difícil resistir su voluntad.

Uno se siente intimidado y pasa rápidamente a causa de la paz. Esta energía significa que puedes mantenerte saludable. Hay que trabajar en la paz mental. Escucha tu propia voz.

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