Horóscopo de hoy Tauro viernes 31 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Cerramos el año y lo recibimos con Júpiter en piscis. Los cuerpos astrales hacen un cambio profundo hacia un nuevo signo. Tendrás una etapa en la que las finanzas aumentarán y te harás preguntas serias sobre tus recursos y sobre tu calidad de vida en general. Es quizás el momento de inyectar algo de diversión a la ecuación. Date un baño de manzanilla para recibir el año.