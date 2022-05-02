Horóscopo de hoy Tauro lunes 2 de mayo de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Ten más fe en tus capacidades.
Tauro en la vida
Es tiempo de enfocarte en tus objetivos y poner en marcha todo aquello que deseas que crezca y florezca. La buena incidencia señala un momento para dar un paso adelante. En general contarás con una gran protección, aunque habrá algunos asuntos que deberán ser terminados y eso representará un gran desafío.
Tauro en el amor
La necesidad de estar en pareja te llevará a intentar nuevas experiencias amatorias pero esta vez de manera positiva y constructiva.