Horóscopo hoy 20 de Febrero 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 20 de Febrero 2023

ARIES: Tu carta dominante es la de La Estrella, lo que significa que el éxito te espera en el horizonte. Es momento de que te pongas a planificar todas tus metas y de que organices tus proyectos en orden de prioridades, de objetivos y de efectividad. Puede que debido a tu naturaleza enérgica te sientas abrumado o desesperado, pero todo se resuelve gracias a la organización; ahí está la clave. Recuerda siempre tener a tu lado a un buen amigo de elemento Tierra, ellos te ayudarán con la paciencia y la tenacidad.

En el amor las cosas van en un cauce muy distinto al tuyo, ya que tu mente está enfocada en el trabajo y la realización profesional. No te sientas culpable por ello, el corazón debe colmarse primero a sí mismo, y el tuyo necesita satisfacción personal.

Mira aquí: Ritual para Recuperar la pasión y el amor de pareja.

Horóscopo de Tauro para hoy: 20 de Febrero 2023

TAURO: La carta que domina tu día es La Fuerza, la señal para que el valor y no la pereza te acompañen. Es el inicio de un nuevo ciclo y debes sacudirte un poco de todas tus malas costumbres, necesitarás mucha fuerza de voluntad y del consejo de todos tus amigos. Déjate guiar un poquito por ellos, por algo los has elegido para estar cerca de ti.

Ve a todos tus cajones y saca todos tus pecados, cualquier vicio que tengas escondido por ahí, desde azúcar hasta cigarrillos, elimínalos poco a poco. Este día es de muchas oportunidades si te aventuras a nuevas rutinas, nuevos círculos sociales y nuevos emprendimientos.

Te puede interesar: ¿Cómo activar la energía dentro de tu casa este 2023?

Horóscopo de Géminis para hoy: 20 de Febrero 2023

GÉMINIS: Sabemos que eres aventurero, dinámico y amigo de todos, pero este día tu carta dominante es El Sol, y el Universo te está diciendo que no es hora de integrarse al grupo, sino de dominarlo. Es momento de evolucionar y dejar esos traumas y obstáculos en el pasado, de dedicarle tiempo a tu sanación personal y al crecimiento espiritual que has olvidado. Tus amigos saben que siempre pueden contar contigo, no hará daño que te apartes un poco para trabajar en los proyectos propios, toma esas vacaciones sociales que tanto te mereces.

Es momento también de que organices tu guardarropa. Eres la estrella del estilo y el glamour, pero la evolución empieza por definir qué es lo que realmente necesitas, verte con toda la honestidad y deshacerte de lo que ya no va con tu nueva versión. Crea un nuevo estilo y apégate a él, la versatilidad de tu personalidad la llevas por dentro, así que no te preocupes por perder tu esencia.

Mira aquí: Ritual para Recuperar la pasión y el amor de pareja.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 20 de Enero 2023

CÁNCER: Tu carta dominante es El Emperador, eres uno de los signos dominantes, así que empieza con el pie derecho y ábrete a todas las posibilidades. Tu naturaleza introvertida y recelosa a veces te impide socializar y hacer conexiones importantes, pero este día está lleno de fuerza tanto mental como física; por ello cuida bien tu cuerpo y tu bienestar mental y emocional. Imponte retos pequeños y realízalos paso a paso para que hagas una acumulación de abundancia.

Para que la fortuna entre sin obstáculos en tu hogar haz una limpieza en tu cocina y tira esos objetos rotos y en mal estado. También aquellos que te traen mucha nostalgia. Las emociones también se convierten en un vicio y en una limitante para que podamos avanzar, así que es momento de que tu cocina quede libre y lista para que la ocupes con nuevas recetas, nuevos utensilios y mucho amor. Es una tarea difícil, así que tómate todo el tiempo para que la hagas minuciosamente. La cocina es el lugar de la abundancia.

Te puede interesar: ¿Cómo activar la energía dentro de tu casa este 2023?

FOTOS | Ritual para mantener una dieta balanceada.

Horóscopo de Leo para hoy: 20 de Febrero 2023

LEO: La carta que te acompañará es la de El Loco; aventura, suerte, diversión, pero también madurez y estabilidad, sobre todo en el ámbito emocional. Al parecer todo en tus finanzas pinta favorablemente, pero nada te impide explorar nuevos retos. Es hora de buscar nuevos cursos, una nueva carrera, un nuevo negocio, un nuevo aprendizaje. Cualquier novedad te ayudará a abrir más tus canales de abundancia y energía por si en algún momento te sientes estancado.

Aprovecha la carta de El Loco y agrega colores a la decoración de tu hogar.

Mira aquí: Ritual para Recuperar la pasión y el amor de pareja.

Horóscopo de Virgo para hoy: 20 de Febrero 2023

VIRGO: Tu carta es El Ermitaño, momento de reflexión para encontrar luz, solución y nuevos caminos a todo lo que tienes planeado. La estabilidad es la clave, encuentra en tu círculo a las personas más confiables y construye lazos fuertes y duraderos. Busca compañía confiable para que avances con firmeza. Cuídate mucho del estrés y de las malas energías, tu estrés y perfeccionismo no siempre son buenos consejeros, inclínate un poco por la comodidad mental, a veces la solución más sencilla es la mejor.

Para combatir la presión exterior lleva plantas a tu espacio personal, son las mejores protecciones para las malas vibras, el estrés, las envidias y todo el mal energético que te rodea, un par de suculentas, un ramo de flores frescas para decorar harán la diferencia en tu casa. Plantas sencillas de cuidar que mejorarán tu hogar.

Te puede interesar: ¿Cómo activar la energía dentro de tu casa este 2023?

Horóscopo de Libra para hoy: 20 de Febrero 2023

LIBRA: La carta de la suerte para ti es la de El Mundo. Es momento de expandirse, evolucionar, crecer y avanzar sin límites. Si tanto temías viajar, mudarte o cambiar de empleo, no lo pienses más. El miedo te ha detenido de experimentar nuevas emociones y aventuras, pero hoy hay que sacudírselo de encima y concentrarte en tu poder interno, olvidar la negatividad, los resentimientos y la timidez. Espera lo mejor para ti este día porque con trabajo y disciplina lo vas a conseguir, es cuestión de voluntad y tenacidad.

Para despejar tus sueños y tener claridad, limpia el espacio debajo de tu cama, no debe haber ni una mota de polvo, ni cajas, ni zapatos ni nada que obstruya ese canal de energía. Debe estar libre para que puedas descansar y soñar con todo lo que esperas es para ti el día de los milagros.

Mira aquí: Ritual para Recuperar la pasión y el amor de pareja.

Horóscopo del mes de febrero, mes de los enamorados.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 20 de Febrero 2023

ESCORPIO: Tu carta fuerte es el As de Oros, abundancia y fuerza para ti. Todo lo que has hecho hasta ahora es la semilla para lo que vas a cosechar es momento de recoger el éxito y de tomar decisiones importantes. Y con eso me refiero a todos los ámbitos de tu vida. Tu trabajo y disciplina te han ayudado siempre en la vida, pero no le has hecho mucho caso a tu vida emocional, es tiempo de elegir a quienes te acompañarán en el camino, a quienes se merecen estar a tu lado. Es algo fuerte, pero necesario, tienes una vida jubilosa y próspera por delante, así que elige bien con quienes quieres compartirla.

Ve a tu librero y revive buenos momentos, realiza un recorrido por tu memoria para que te sea más fácil tomar decisiones de acuerdo con lo que siente tu corazón. Organiza tus libros, documentos, cuadernos y todo lo que guardas en calidad de “secreto”, así tendrás más claridad en cualquier situación.

Te puede interesar: ¿Cómo activar la energía dentro de tu casa este 2023?

Horóscopo de Sagitario para hoy: 20 de Febrero 2023

SAGITARIO: La carta que te acompaña es la de El Carro, la carta por excelencia del avance. Nada de complejos, de miedos ni de obstáculos. Es momento de expandirse y atreverse a hacer eso en lo que tanto dudas. Las relaciones emocionales te pintan muy estables, date la oportunidad de salir de tu zona de confort para no seguir con esos patrones tóxicos que debes dejar atrás. No te preocupes por el qué dirán, tu carisma te acompañará no sólo el día, sino todo el año, y te ayudará con todas las reuniones importantes que tendrás para expandir tu patrimonio.

Para que todos tus proyectos cobren vida y los lleves al éxito, haz lo posible por renovar tu computadora y otros dispositivos electrónicos, que en estos días son esenciales para toda actividad profesional.

Mira aquí: Ritual para Recuperar la pasión y el amor de pareja.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 20 de Febrero 2023

CAPRICORNIO: Tu carta es la de El Mago, de las mejores cartas, sin mencionar que hoy tu eres dominante. El poder, la fuerza y la lux serán tuyos. Sin embargo, controla todas tus emociones y sobre todo ese temperamento tan fuerte que tienes. Aprende de tus amigos de agua a gestionar tu vida emocional. Una vez que domines ese lado nada podrá detenerte. Los cambios radicales y positivos estarán de tu lado. Vas a romper definitivamente con el pasado para abrirte paso a un futuro de lo más prometedor. Muévete siempre y el Universo te recompensará.

Limpia todos los cristales de tu casa para que no se empañe tu futuro. Las ventanas, las puertas, los canceles del baño, toda superficie reflejante debe estar clarísima. Estas zonas de tu casa son muy importantes aunque no lo parezca, verás lo bien que te sentirás después de hacerlo.

Te puede interesar: ¿Cómo activar la energía dentro de tu casa este 2023?

Horóscopo de Acuario para hoy: 20 de Febrero 2023

ACUARIO: Tu carta es la carta de La Justicia. El Dharma está listo para regresarte todas las buenas acciones que has realizado a lo largo de tu vida. El Universo te impulsa a continuar tu desarrollo profesional, a que te sigas preparando, que sigas estudiando y que no dejes de explorar cosas nuevas. Las relaciones emocionales no son tu fuerte, pero todo te será más sencillo si tan solo te dejas llevar y te concentras en una cosa a la vez. Este día será de sanación, así que no ocultes nada, expresa todas tus emociones sin miedo.

Aprovecha para tomar baños relajantes y conectarte contigo mismo, y no temas agregar inciensos, sales de baño y velas aromáticas a estos momentos de intimidad. Eres un amante de la música, así que arma tu playlist especial para tu hora de baño.

Mira aquí: Ritual para Recuperar la pasión y el amor de pareja.

Horóscopo de Piscis para hoy: 20 de Febrero 2023

PISCIS: La carta dominante para ti este día es la carta de El As de Bastos. Poder, fuerza, crecimiento y autoridad. Es la señal para que tomes cada decisión con carácter y para que creas en tu fuerza interna. Que no tengas dudas en todo lo que planeas. El amor no está lejos de tu camino, aunque le temas al final de cada relación, no puedes evitar el viaje emocional que significa cada persona, así que es hora de abrirse a los demás, sin recelo y sin desconfianza. Dale su lugar a tu intuición y a esa fuerza mística que hay dentro de ti.

Te puede interesar: ¿Cómo activar la energía dentro de tu casa este 2023?

Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok: @padmevidente