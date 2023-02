Horóscopo hoy 27 de Febrero 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 27 de Febrero 2023

ARIES: Tu búsqueda de equilibrio y los compromisos que adquiriste están rindiendo frutos maduros. Estás en una época de cosecha, sensualidad y muchísima abundancia. Sin embargo, no te confíes, para que todo siga viento en popa necesitas estructura. ¿Cómo te va con eso? Quizá sea un buen momento de limpieza en tu hogar. ¡Saca todo eso que no necesitas!

Horóscopo de Tauro para hoy: 27 de Febrero 2023

TAURO: Tienes toda la energía de los astros de tu lado, parece que has estado en búsqueda de tu verdadero ser ¡bien por ti! Es el momento perfecto para apostar por tus ideas más arriesgadas, sin embargo, ten cuidado con el autoengaño porque a veces puedes dejarte llevar por esa sed necia de tener la razón. ¡Confía en tu intuición!

Hay que reconectar con tu sexto sentido y buscar la congruencia, es importante que apuestes por atmósferas depuradas, ¿ya tienes un espacio de yoga o meditación? Necesitas crear un lugar sagrado con naturaleza abundante. Trata de mantenerlo lo más sencillo posible, porque tiendes a inclinarte hacia los lujos y lo banal, ¡no está mal! Pero este es un espacio para tu riqueza interior.

Horóscopo de Géminis para hoy: 27 de Febrero 2023

GÉMINIS: Aunque llevas trabajando un rato en tu poder interior y en sentirte fuerte, puede que en este momento te sientas entre la espada y la pared. No te preocupes, recuerda que todo es pasajero y esta sensación se debe a que exploras un punto de equilibrio entre polos que te suena desconocido, así se siente el punto medio. Los cambios que se vienen son inminentes, lo sabes desde hace tiempo pero deja de temerle a la transformación, porque solo podemos recibir lo nuevo en la medida en que dejamos ir. Suelta sin miedo.

Es importante que sigas trabajando con tu receptividad y sobre todo, que nutras tu cuerpo, mente y espíritu. La nutrición comienza por el estómago, así que trata de pasar más tiempo en la cocina. ¡Apuesta tu energía creativa ahí!

Horóscopo de Cáncer para hoy: 27 de Febrero 2023

CÁNCER: Has estado muy dominante. Puede que hayas neceado un poco, ¡y qué bueno! Porque llegan nuevas oportunidades a tu vida gracias a que te arriesgaste a salir de la zona de confort y abrazar la energía. Ahora, el camino está limpio, es momento de comenzar tu viaje, ¿sabes hacia dónde vas? Tienes todo para llegar a tu destino, sin embargo, tanta energía te tiene con múltiples decisiones. Toma la decisión y confía en tus instintos más puros. Como requieres aterrizar un poco, trata de rodearte de tierra: plantas, pigmentos térreos, accesorios en barro, ¡tú decide!

Horóscopo de Leo para hoy: 27 de Febrero 2023

LEO: Acabas de pasar por un periodo de renacimiento, ¿qué has encontrado diferente? En esta nueva etapa, estás aprendiendo a conocerte y enamorarte de ti. Es muy importante que cultives la auto aceptación y el amor propio sin generar expectativas, ni caer en el egocentrismo, ojo ahí, porque puede que estés idealizando esta nueva etapa. Apenas viene lo bueno, ya que se aproximan cambios radicales, prepárate para recibirlos con receptividad y amor incondicional.

Recuerda que los viejos patrones no cambian de la noche a la mañana, tómalo con calma. Aprovecha este proceso de cambio para repensar tu espacio, pues necesitas que se adecúe a esta nueva etapa. Evalúa, ¿desde dónde estás decidiendo?, ¿qué permanece en tu entorno? Es importante que ya no compres más, así que te sugiero trabajar con lo que tienes. De la misma forma en que reacomodaste tu mente, mueve cosas en tu hogar para que fluya la energía.

Horóscopo de Virgo para hoy: 27 de Febrero 2023

VIRGO: Las nuevas oportunidades, la alegría de vivir y la libertad creativa han traído un renacimiento en el que reconsideras lo que para ti significa la vida. Está bien, es un proceso de introspección necesario, sin embargo, este momento exige reflexión activa porque no puedes descartar algo, hasta probarlo. Aprovecha la energía de los astros, pues puede que estés sobre pensando las cosas o buscando estructurarlas, así no funciona. Fluye, confía en tu intuición y deja que la vida te sorprenda.

Necesitas rodearte de belleza, el arte siempre es una buena opción, es una disciplina que transforma y evoluciona. Adquiere piezas nuevas, cambia de lugar las existentes, o ¿por qué no? Crea tu obra maestra.

Horóscopo de Libra para hoy: 27 de Febrero 2023

LIBRA: Tu poder creativo es ilimitado, ¡confía más en ti! Tienes todas las herramientas para gestar lo que tanto buscas, ¿estás comunicando tus necesidades e ideas a las demás personas? Comienza por tu entorno. Si dejaras de buscar las tendencias más trendy y apostaras por tus propias ideas, ¿cómo sería? Es momento de tomar control de tu vida, de que hagas magia y muestres todo tu potencial al mundo. Tienes muchas cosas guardadas y planes que te han dado miedo, ¡atrévete! Tu casa es tu refugio, así que comienza por tomar control de ella, mueve ese jarrón a ese espacio que has dudado todo este tiempo. Es el momento.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 27 de Febrero 2023

ESCORPIO: “Cuando menos piensas, sale el Sol”. ¡Qué bueno que has sido paciente! Comienzas a sentirte con más energía y en calma. Parece que comienzas a sentir la abundancia en tu vida, pues recuerda que ésta no habita en los excesos, si no en tener exactamente lo que quieres.

Aunque estás en un momento de mucha expansión y suerte, el resultado depende de cómo pienses y actúes. Siempre y cuando sigas en gratitud y en contacto con eso que llena tu vida de calor, todo marchara bien. Ya probaste tus dos polos, trata de mantenerte en el centro, aprende de experiencias pasadas y confía en tu intuición. Eres pura emoción, no temas en trasladarla a tu hogar. Está bien que cada espacio tenga su propia identidad, no busques homologarlo todo, porque existe cierta belleza en el caos así como en ti.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 27 de Febrero 2023

SAGITARIO: Deja la terquedad, hay cosas que están cambiando y partes de ti que se desvanecen, ¡está bien, no tiene nada de malo! La única certeza en la vida es la impermanencia. Aunque parezca que estabas dominando todas las áreas de tu vida y que ahora pierdes el control, recuerda que a veces, el Universo tiene otros planes y son perfectos. Te estás acercando a una versión de ti más auténtica y sin pretensiones. Atrévete a explorarla. El azul es un color que te ayudará mucho a conectar con tus emociones y a evocar tranquilidad en tus espacios. Fluye como el río.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 27 de Febrero 2023

CAPRICORNIO: Estás en una etapa muy madura, de mucha introspectiva y meditación, la cual llevas trabajando un rato. Aprovecha la receptividad y la intuición que ya tienes, ¡esas corazonadas son reales! No te preocupes si todo alrededor parece ir a otra velocidad, eventualmente, encontrarás tu propio ritmo. Viene un periodo de mucho amor y armonía. Como necesitas llenarte de amor, apuesta por colores rosas y azules en la decoración, asimismo, accesorios de cuarzos rosas podrían venirle bien a tu espacio.

Horóscopo de Acuario para hoy: 27 de Febrero 2023

ACUARIO: El Universo te regala altas dosis de transformación este retorno solar. Tu búsqueda por la verdad te tiene en una torre tambaleante, porque la rendición es una de las virtudes más complicadas. Es probable que te enfrentes a viejos patrones, incluso a cosas que pensaste haber superado. ¡No temas! Estás en un proceso de cambio radical, abrázalo y prepárate para este resurgir.

Lo exterior no ha cambiado en nada, pero tú sí. Verás que cómo navegas esta tempestad será completamente diferente a la habitual. Todo esto es un movimiento perfecto del Universo para que amplíes tu visión. Conecta con tu familia. Pon atención en los espacios comunes en tu hogar, ya que tiendes al aislamiento y, en este momento, necesitas dar y recibir amor a quienes te rodean. Implementa múltiples texturas a tu sala y altas dosis de arte.

Horóscopo de Piscis para hoy: 27 de Febrero 2023

PISCIS: ¿Has estado trabajando en algo artístico? Si no es así, es importante que lo hagas, ya que a través de la expresión creativa lograrás manifestar todo aquello que deseas. Quizá te falte motivación, pero recuerda que no sólo llega, te encuentra mientras comienzas. Siempre y cuando lleves tu creatividad al máximo (en todos los aspectos de tu vida), la rueda estará a tu favor; tanto que podría ser suerte, pero no, sólo es lo que cosechas a través de confiar en ti y en tu creatividad.

Cuida mucho el espacio donde trabajas, busca implementar a tu alrededor accesorios que te representen y ponle especial atención a concebir un espacio creativo en tu hogar. Un aspecto importante es incluir arte, así como ornamentos que habiten esa delgada línea entre el diseño y el arte. ¡Mantén libretas a la mano! Nunca sabes cuándo puede llegar una buena idea.

Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok: @padmevidente