Horóscopo hoy 5 de mayo 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 5 de mayo 2023

ARIES: Puede que, a tu paso, no se abran las aguas, y la gente no se vuelva loca, pero eso no quiere decir que no puedas cambiar muchas situaciones. De hecho, tienes una gran capacidad de influencia en los que te rodean. Aun así, te sigues viendo como alguien débil, al que hay que proteger y que no puede mantener los problemas a un lado.

A medida que Venus se cambia a un nuevo signo, vas a contar con un empujón inesperado para propiciar cambios. Ten fe en ti. Tienes una gran fortaleza.

Horóscopo de Tauro para hoy: 5 de mayo 2023

TAURO: El Universo está poblado por dos tipos de personas: las que están encantadas con cumplir las reglas, y las que hacen todo lo que está en su mano por transgredirlas. La gran mayoría solemos intentar actuar con cautela y precaución. Entendemos que son muchas las responsabilidades y que no podemos eludir la toma de decisiones, entonces, ¿por qué vamos a arriesgarnos?

En ocasiones aparecen situaciones en las que tenemos que dar un paso al frente. Mientras tu planeta regente, Venus, se traslada a una nueva casa celestial, parece que vas a tener que decidirte a plantar cara a lo que esté por venir.

Horóscopo de Géminis para hoy: 5 de mayo 2023

GÉMINIS: Creo que podríamos comparar las oportunidades como a los aventones a casa. No tenemos que tomarlas como vienen simplemente porque se sitúan ante nosotros, pero puede resultar un poco maleducado rechazarlas. Y todos sabemos que hay propuestas que resultan irresistibles… y no podemos desecharlas a la primera.

En tu caso, ahora mismo cuentas con la experiencia como para saber qué es lo que está sucediendo. Tienes que tener claro cuáles son tus límites y también tus capacidades. No será sencillo tener disciplina contigo mismo, pero, tan pronto lo consigas, recogerás los frutos de tanto esfuerzo. Este día atrévete.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 5 de mayo 2023

CÁNCER: Siempre he escuchado que saber mucho sobre algo puede jugar en nuestra contra. ¿Qué podemos esperar entonces? Nada malo. Cuanto mayor sea nuestro conocimiento, mejor nos podremos enfrentar (y de algún modo anticipar) lo que está por venir.

Hasta ahora has ido recabando detalles e información que te va a ser muy útil. Dejarás atrás una situación que te parecía inaceptable y buscarás soluciones a tus problemas.

Horóscopo de Leo para hoy: 5 de mayo 2023

LEO: Es hora de descubrir nuevos lugares y de leer todo cuanto te rodea con otros ojos, donde la curiosidad y el conocimiento serán intensos. Aprovecha para aprender cosas nuevas y descubrir otros modos de negociación. De algún modo, es hora de redescubrir cosas que creías conocer o renovar opiniones.

Horóscopo de Virgo para hoy: 5 de mayo 2023

VIRGO: Claro que tienes el poder de cambiar las cosas y lograr que ese cambio dure en el tiempo. Tienes la posibilidad de abrir ventanas, curar tus heridas y hacer que la gente opine de una manera diferente. Que Venus deje Virgo no quiere decir que no puedas conocer a nuevos amigos ni influir en las personas que te rodean.

Utiliza tu encanto natural para conseguir las cosas con contundencia. Pon sobre la mesa cosas que puedan ser posibles de alcanzar. Tan pronto lo hagas, entenderás que hasta tus mayores enemigos pueden dar un paso atrás.

Horóscopo de Libra para hoy: 5 de mayo 2023

LIBRA: Ahora mismo en el mundo hay miles de personas que están comprando un décimo de lotería con la esperanza de hacerse ricos de la noche a la mañana. Seguro que muchos fantasean con el vehículo que se comprarían o con el lujo que se permitirían. Detrás de todos estos anhelos hay una realidad más esperanzadora.

Este día redacta una lista con todo lo que te hace falta de verdad, te darás cuenta de que hay muchas cosas que ya tienes. A medida que Venus se traslada a un nuevo signo, parece que tu sueño se hace realidad.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 5 de mayo 2023

ESCORPIO: Eres una persona muy importante, no sólo un pequeño punto en el universo. Si estás aquí es porque has venido a cumplir un determinado papel. Vengo a recordarte que, ahora que te encuentras bajo la influencia del cosmos, deberías ver que hay un montón de problemas en cierta situación difícil.

Te has propuesto hacer las cosas a tu modo, pero, no se sabe muy bien por qué, el mundo parece pedirte cosas muy diferentes y eso te resulta frustrante.

Ahora bien, no deberías olvidarte de que puedes influir más de lo que imaginas. Actúa con sensatez y con justicia. Sé implacable.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 5 de mayo 2023

SAGITARIO: Sabes bien lo apasionante que puede ser viajar. Te encanta conocer nuevas culturas, vivir otras experiencias, descubrir sabores diferentes… Eres Sagitario, está en tu signo. Cada vez que alguien te propone tomar un nuevo rumbo o iniciar una nueva aventura, te emocionas. El único inconveniente es que tienes que preparar un montón de cosas antes.

A medida que Venus cambia de signo, hoy vas a tener un recordatorio de todo lo bueno que te ha sucedido hasta ahora y de lo que todavía está por venir. El futuro se presenta alentador.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 5 de mayo 2023

CAPRICORNIO: A todos nos resulta complicado sonreír cuando pensamos que tenemos que hacer un montón de cosas todavía. Incluso las personas más responsables, de tanto en cuanto, se sienten un poco superadas por todo lo que tienen que llevar a cabo. En tu caso, Capricornio, te has hecho a que la gente dependa de ti. Cuando sienten que han llegado a su límite, solicitan ayuda... Pero te advierto, el cosmos indica que también debes pensar en ti y en lo que necesitas.

Este día deberías tenerte a ti misma en cuenta antes que al resto.

Horóscopo de Acuario para hoy: 5 de mayo 2023

ACUARIO: Mientras que para unos es estabilidad, para otros es todo lo contrario. Seguro que si ves una hoguera, te vienen a la mente un par de canciones y buena compañía. Ahora bien, aunque los insectos vayan hacia la luz, han de tener cuidado, puesto que esta puede cegarles y hacerles perder su camino. Tú eres como una vela ahora mismo: todo el mundo acude a ti en busca de apoyo.

Horóscopo de Piscis para hoy: 5 de mayo 2023

PISCIS: Detrás de un problema siempre puede esconderse una buena oportunidad. Mientras que algunos suponen un reto, otros... no traen más que complicaciones. Te toca catalogar a qué lugar perteneces. ¿Crees que hay aún posibilidad positiva? ¿Cuáles pueden ser los efectos de hacer o no ciertas actividades?

Venus cambia de signo, lo que significa que puedes solucionar cierto problema en una relación.

