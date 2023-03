Horóscopo hoy 16 de marzo 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 16 de marzo 2023

ARIES: Recibe con alegría esta nueva y fresca energía obsequio del ángel que convocaste. Él sugiere desarrollar estas cualidades que te ayudarán a enfrentar el mundo que te rodea y a vencer todos los obstáculos que se presenten. La clave es la fe y persistencia que pongas en mejorar tu estado actual. Una gran fuerza interior crecerá en ti.

Día tras día sentirás que tus proyectos se realizan, tu camino se ilumina. Necesitas un cambio de actitud, siembra estas virtudes en ti, ejércelas y verás que pronto darán sus frutos. Él te ha dado una llave mágica, tu eres quien hará tus sueños realidad.

Horóscopo de Tauro para hoy: 16 de marzo 2023

TAURO: Cita un ángel que te presenta las virtudes que necesitas para aclarar tus sentimientos y emociones. El resguardará, curará y limpiará tus sentimientos. Son ángeles de calma, protección y armonía

Recibe con alegría la energía divina que vuelca sobre ti el ángel que convocaste. Él te sugiere estas virtudes para que descubras el camino hacia la felicidad. Ha llegado el momento de reflexión. Recuerda que el que es incapaz de perdonar, es incapaz de amar, pues perdonar no es olvidar sino recordar sin dolor, sin amargura, sin rencor.

Ya no puedes dar marcha atrás pero puedes transformar tu vida y evolucionar. Logra el dominio de tu existencia, escucha sugerencias, pero eres tu quien debe tomar las decisiones. La vida es un constante aprendizaje, que tendrás que utilizar para forjar tu futuro.

Horóscopo de Géminis para hoy: 16 de marzo 2023

GÉMINIS: El ángel que convocaste te envuelve con su energía divina, aire puro que iluminará tu mente y despertarás a una nueva vida. Estas son las cualidades que te ofrece para aclarar tus pensamientos, cultívalas para lograr tus metas. Un signo de sabiduría es la serenidad constante y la alegría continua.

No existe sabiduría sin prudencia ni humildad. Equivocarse es saber utilizar todas las oportunidades, acrecienta tu experiencia, te enriquece el espíritu. El sueño y la esperanza son los sedantes del hombre por eso haz tu vida interesante luchando tenazmente por realizar tus sueños.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 16 de marzo 2023

CÁNCER: Abre tu corazón y permite que ingrese la energía divina del ángel que citaste. El te transmite estas cualidades para que fortifiquen tu espíritu. Arriésgate a ir más allá, inténtalo todo, no te rindas ante el fracaso, pues aquel que nunca ha fracasado es porque tampoco nunca ha intentado nada.

Las grandes obras no se logran con la fuerza sino con perseverancia. Escucha las sugerencias, reflexiona y luego toma tú las decisiones más certeras. Tienes una gran oportunidad para hacer tus sueños realidad, utiliza tu energía interior, la fortaleza que despierta este ángel en ti.

Horóscopo de Leo para hoy: 16 de marzo 2023

LEO: Regocíjate pues el invencible guerrero de la luz te ilumina, despejando toda oscuridad de tu camino. Este invencible guerrero disipará de tu espíritu las tinieblas, aquellas que te hacen un ser débil. Él te ayudará aportándote apertura mental y coraje para enfrentar nuevas experiencias. Luchará contra quienes tienen malas intenciones, te ayudará a abrirte a nuevas formas de pensar y a tener coraje de enfrentar los obstáculos que te impiden alcanzar la felicidad.

Él Custodia la paz, la armonía, la cooperación, ilumina lo oscuro, aliviana lo pesado.

Horóscopo de Virgo para hoy: 16 de marzo 2023

VIRGO: EMPERATRIZ Y LA COMUNICACIÓN: posees la capacidad de unos pocos, sabes expresar todo lo que sientes, tienes poder de persuasión por ello ejercerás importante influencia sobre las personas. Eres sensible, dispuesta a escuchar y a ayudar en todo lo que te sea posible. Canaliza tu don, escribe un libro, ¡Será un éxito!

Horóscopo de Libra para hoy: 16 de marzo 2023

LIBRA: Inhala profundamente y prepárate para recibir la energía divina que trae consigo el ángel que citaste. Estas son las virtudes que iluminarán tus pensamientos, incorpóralas y hallarás el la armonía que deseas. La reflexión calmada y tranquila soluciona todos los problemas. Medita sobre las bendiciones presentes, que son muchas, no sobre las penas pasadas.

Cada descarga de ira, recae en nosotros mismos, por eso aprende a encontrar la paz mediante la serenidad, tranquilidad, la calma. Nada puede traerte paz sino tu mismo. Que la adversidad sea para ti un estimulo, ella mide tu fuerza y afianza y robustece tu espíritu.

Horóscopos del mes de marzo de 2023 con Padme Vidente

Horóscopo de Escorpio para hoy: 16 de marzo 2023

ESCORPIO: Siéntete profundamente protegido, este arcángel te impregna con su energía poderosa, Confía el ha descendido para hacer tus suelos realidad. El te conforta, estabiliza y pacifica. Es el Arcángel de la Salvación, del arrepentimiento y de la retribución. Te transmite la luz del conocimiento y la comprensión de las profecías.

Canaliza las energías de la abundancia y es proveedor de gracias espirituales y terrenales. Ayuda a que se produzcan cambios rápidos. Atrae la buena suerte y la riqueza bien merecida.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 16 de marzo 2023

SAGITARIO: El Arcángel Zadquiel te dice, no temas, no dudes y deja de lado las expectativas, tienes un compromiso con Dios, ni él ni tus ángeles descansaran hasta ver tus objetivos cumplidos, los seres divinos jamás fallamos, recuerda que todo tiene un orden divino, y un tiempo perfecto para manifestarse, nada sucede por accidente, y todo lo que sucede tiene una razón y un por qué.

Recuerda que estás con Dios y tus ángeles, te ayudaremos y guiaremos siempre en cada paso de tu camino, hasta llegar a la meta, y más allá de eso. Jamás te abandonaremos pues tu triunfo es también el nuestro. No desmalles, solo confía

Horóscopo de Capricornio para hoy: 16 de marzo 2023

CAPRICORNIO: Todo momento es un regalo, así como cada ser es perfecto tal y como es, todo el mundo tiene sus virtudes y tu tienes las tuyas, se consciente de ellas cada día, que sean un impulso para amarte más, todo el mundo es bueno para algo, algunos se les da bien unas cosas y a otros otras.

Tú eres un ser dotado con regalos que no pueden igualarse, no digas nunca que no eres lo suficientemente bueno, busca siempre desarrollar tus virtudes, tus talentos, todo aquello que disfrutas y en lo que eres realmente bueno, que es ahí donde está la verdadera fortuna.

Horóscopo de Acuario para hoy: 16 de marzo 2023

ACUARIO: El arcángel Haniel te dice, en cada aspecto de esta vida se debe buscar el equilibrio, no se debe caer en excesos, mucho de algo jamás es bueno, busca siempre la armonía en tu ser, la tranquilidad de tu alma, mantén en siempre un balance en tu vida diaria, no descuides lo mas importante en tu vida por falta de tiempo, dedica momentos a tus seres queridos y otro para tus ocupaciones, la vida se basa en vivir buenos momentos y superar adversidades, los buenos recuerdos, el amor que damos y recibimos es lo único que te llevarás cuando te toque partir.

Horóscopo de Piscis para hoy: 16 de marzo 2023

PISCIS: Eres fuente de creación, tienes el poder de crear y manifestar todo aquello que deseas, Dios es la fuente que todo lo crea y el habita dentro de ti, nunca te sientas incapaz de hacer algo o poco preparado, recuerda que en esta vida no hay nada que no puedas hacer, cree en ti mismo y saca tu mejor versión.

No temas al futuro, pues Dios siempre está contigo. Utiliza tus dones creativos para contribuir con el mundo que te rodea, cada cosa que hagas, siempre hazla pensando en los demás, pues ahí está la verdadera abundancia. Tus talentos son dones únicos que se te fueron dados para sacarles el mejor provecho, disfrútalos y compártelos, no los desperdicies en actividades que no te aportan ningún provecho.

Eres creatividad pura, muestrale al mundo de lo que eres capaz y sé un ejemplo a seguir.

