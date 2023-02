Horóscopo mensual Géminis, febrero de 2023 con Padme Vidente

Iniciamos el segundo mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de febrero 2023!

Géminis: Momento de cambios en el amor, el trabajo y la rutina. Busca actividades que te ayuden a subir el autoestima como el deporte, el arte, la cocina, etc. No es buen momento para dejar tu trabajo, piensa 2 veces antes de tomar decisiones de las que ya no hay vuelta atrás. Inicia una buena alimentación para evitar posibles enfermedades.