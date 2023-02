Horóscopo mensual Leo, febrero de 2023 con Padme Vidente

Iniciamos el segundo mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de febrero 2023!

Leo: Quizá el inicio del año no fue lo mejor para ti, sin embargo en febrero la fortuna te sonríe. Mucho dinero y más actividades del trabajo, recuerda que tu prioridad es ahora ahorrar, porque has adquirido bienes. Reconocerán tu trabajo. Oye, no has hecho ejercicio, no descuides tu salud o subirás de peso. Menos dulces Leo, come sano o podrías enfermar.