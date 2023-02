Horóscopo mensual Libra, febrero de 2023 con Padme Vidente

Iniciamos el segundo mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de febrero 2023!

Libra: No puedes cambiar a nadie a tu conveniencia, deja que tus hijos sean autónomos, libres, no confundas los valores con el conservadurismo. Respeta las creencias de los demás, no te hagas enemigo de los más cercanos. Sigues pensando en el amor del pasado, no sabes nada de él o ella, ya deja ese sentimiento, llegarán pretendientes a montones.