Horóscopo semanal del 31 de enero al 06 de febrero con Padme Vidente

Horóscopo Semanal

Aries:

Tu decreto para esta semana: ''Amo la vida y la vivo bien, en perfecta salud aquí y ahora. Amo a Dios y amo la vida, por lo tanto gozo de plena salud, espiritual, mental, emocional y física, aquí, ahora y siempre. Me reconozco como un ser maravillosamente sano, aquí, ahora y siempre’’. Ve tu horóscopo del día aquí...

Tauro:

Tu decreto de la semana: ''Tengo el trabajo perfecto para mí, donde me desarrollo y prospero como yo lo deseo, aquí y ahora. El trabajo que desempeño me trae desarrollo, éxito y prosperidad, aquí y ahora. Reconozco que en mi trabajo encuentro desarrollo, armonía y felicidad, aquí y ahora’’. Ve tu horóscopo del día aquí...

Géminis:

Tu decreto de la semana: ''Amo amar y ser amado, aquí, ahora y para siempre. Reconozco a mi pareja como un ser cariñoso, atento y generoso conmigo, aquí, ahora y para siempre, reconozco a mi pareja como un ser bueno, perfecto y eterno y solamente tiene ojos para mí, aquí, ahora y para siempre. Tengo la pareja perfecta para mí, que me ama, me comprende y me acepta tal cual soy, aquí, ahora y para siempre’’. Ve tu horóscopo del día aquí...

Cáncer:

Tu decreto de la semana: ''Mis hijos son la perfección en desarrollo y solamente están en contacto con gente buena y correcta, aquí, ahora y para siempre. Reconozco a mis hijos como seres buenos, perfectos y eternos, reconozco que tienen buen carácter, que son obedientes y son muy felices, aquí, ahora y para siempre, Reconozco que mis hijos aman aprender y estudiar, aquí, ahora y para siempre’’. Ve tu horóscopo del día aquí...

Leo:

Tu decreto de la semana: ''Reconozco que mi familia es una fuente de inspiración y de amor para mí, aquí, ahora y siempre. Reconozco a todos en mi familia como fuentes de amor y armonía, entre todos y para todos, aquí, ahora y siempre. Ve tu horóscopo del día aquí...

Virgo:

Tu decreto de la semana: ''Yo manifiesto mi abundancia por todos los canales buenos y correctos, aquí, ahora y siempre’’. Ve tu horóscopo del día aquí...

Libra:

Tu decreto de la semana: ''El dinero es solamente un intercambio de ideas y mis ideas son infinitas, aquí, ahora y para siempre. El dinero llega a mí, en cantidades infinitas sin esfuerzo, por todos los canales buenos y correctos, suficiente para todo lo que deseo y para compartir con todos los demás, aquí, ahora y siempre’’. Ve tu horóscopo del día aquí...

Escorpio:

Tu decreto de la semana: ''Reconozco que la gente me reconoce como un canal de bien y de luz, aquí y ahora. Reconozco que soy un canal bueno, perfecto y eterno y la gente me ve como un canal de armonía y alegría aquí y ahora. Reconozco que los demás reconocen mi esfuerzo y buena voluntad en todo lo que hago y comparto aquí y ahora’’. Ve tu horóscopo del día aquí...

Sagitario:

Tu decreto de la semana: ''Reconozco que soy un ser bueno, perfecto y eterno y que tengo capacidad intelectual ilimitada, aquí, ahora y siempre. Amo gozar de buena memoria y recordarme de todo lo que es importante para mí en el momento apropiado, aquí, ahora y siempre. Reconozco que soy un ser bueno, perfecto y eterno creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto mi capacidad intelectual es infinita, aquí, ahora y siempre’’. Ve tu horóscopo del día aquí...

Capricornio:

Tu decreto de la semana: ''Soy un ser de ideas infinitas y las aplico para mi beneficio y el de todos los demás. Creo a cada instante para mi una vida maravillosa llena de ideas armoniosas, aquí, ahora y para siempre. Reconozco que mis ideas son un canal de bien para mí, mi planeta y el cosmos, aquí, ahora y para siempre’’. Ve tu horóscopo del día aquí...

Acuario:

Tu decreto de la semana: ''Viajo con entera confianza y comodidad a donde yo decido, cuando yo lo decido, aquí, ahora y para siempre. Reconozco que me merezco viajar por donde yo quiera con mi pareja perfecta en total alegría y felicidad, aquí, ahora y para siempre. Reconozco que viajo en total abundancia y comodidad en compañía de mis seres queridos, aquí, ahora y para siempre’’. Ve tu horóscopo del día aquí...

Piscis:

Tu decreto de la semana: Solamente gente buena y correcta llega a mi vida aquí, ahora y para siempre, siempre encuentro apoyo, protección y confianza en la gente que me rodea, aquí, ahora y para siempre. Amigos, clientes y proveedores siempre llegan a mí en el momento y lugar correcto, para mi beneficio y el de todos los demás’’. Ve tu horóscopo del día aquí...