Horóscopo semanal Libra del 21 de marzo al 27 de marzo con Padme Vidente

Domingo 21 de marzo:

Un día súper feliz que llega para predecir un día de armonía y búsqueda de almas gemelas.



Lunes 22 de marzo:

Si has estado temiendo la soledad, la Luna se presenta para recordarte que no estarás solo por mucho tiempo y que hoy podría ser el día en el que establezcas las conexiones que has estado esperando.

Martes 23 de marzo:

Sigue adelante, escucha tu corazón, siendo influenciado y profundamente conmovido por tus pasiones.

Miércoles 24 de marzo:

Es momento de empezar a desechar y a limpiar todo aquello que ya no te funciona.





Jueves 25 de marzo:

Quédate con aquellos que sí empiezan a sumar a tu vida para que todo empiece a sumar más y mejor en ti.

Viernes 26 de marzo:

Disfruta este día, ya que todo irá sobre ruedas durante este viernes, además, tendrás la oportunidad de avanzar en el ámbito laboral.

Sábado 27 de marzo:

No trates de cambiar tu personalidad solo para encajar en el perfil del común de la gente.