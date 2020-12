EN FOTOS: Este podría ser el nuevo amor de Danna Paola ¿Qué tan compatibles son, según el zodiaco?

Unidos por la música, el buen gusto y hasta la moda.

Hace unos días Danna Poala despistó a sus seguidores con un video en el que revelaba “con quién está saliendo”, pero se trató solamente de una broma señalando que salía de paseo con una amiga, y aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje de aceptación e inclusión en las relaciones.

“Comiéndome un gran helado de matcha les voy a dar mi opinión y mi pensamiento del día de hoy. ¿Por qué solamente a las mujeres nos relacionan con chicos? ¿Por qué no con chicas también? Hablemos un poco de la diversidad, ¿no? Estoy a favor, como bien saben, del amor universal y creo que es super importante, y en este rollo del feminismo realmente pensar que hay que normalizar las relaciones de amigos entre chicas y chicos”, dijo Danna en su momento.

Pues todo parece indicar que sí está saliendo con alguien y no, no es con una amiga, sino con un exconcursante de La Voz llamado Álex Hoyer.

La cuenta de Instagram @dannapaola_alexhoyer ha publicado numerosas pistas que podrían indicarnos que los intérpretes tienen un romance desde hace tres meses.

Coincidencias en ropa, lugares y hasta reuniones de amigos son las señales que podrían indicar que el corazón de la cantante de “Oye Pablo” está ocupado.

Alex Hoyer es un cantante de género urbano que participó en La Voz en 2014 y es de Los Ángeles, California. Nació el 26 de julio de 1997, tiene 23 años de edad, mientras que Danna llegó al mundo el 23 de junio de 1995, tiene 25 años.

Danna Paola no solo ha triunfado en el mundo de la música, también lo ha hecho en la actuación, y esa pasión la comparte con Alex, pues el joven participó en el programa “Kally’s Mashuo”.

Las fotografías señalan que Danna ha utilizado la ropa de Alex, e incluso postean mensajes similares en redes sociales, pero la imagen que ha impactado a sus fans es la de un video en la que aparecen juntos en un restaurante.

Una popular revista entrevistó a una amiga de la exÉlite y ésta reveló: “Se llama Alex Hoyer, es un cantante del género urbano, de Los Ángeles, California, pero que vive en Monterrey. El chavo, aunque no cuenta con el mismo nivel de popularidad que Danna, sí tiene muchos fans, y le va muy bien.”

Hace tiempo la cantante mexicana fue señalada como la culpable del rompimiento del colombiano Yatra y la argentina Tini, pero ella lo negó más de una vez.

“Soy súper reservada con mis relaciones personales (...) es algo súper privado, es algo que me queda para mí, es súper valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas (...) Yo estoy saliendo con una persona y... a ver, no es Sebastián”, dijo en una entrevista, aunque no reveló el nombre de la persona con la que estaba saliendo.

¿Qué tan compatibles son Alex y Danna, según los astros?

Danna Paola nació bajo el signo de Cáncer, un signo de agua con un carácter soñador, sensible y un gran talento para las artes.

La ambición característica de los Cáncer también se puede reflejar en la contradicción de su espíritu, pues, aunque no es voluble, puede ser tan valiente como temeroso y tan bravo como sensible. Caras que hemos visto en Danna.

Los Cáncer están muy conectados a su lado emocional, por lo que, una celebridad como Danna, tenderá a esconder sus emociones para mantenerse a salvo, además de caracterizarse por su espíritu optimista y discreto.

En el amor suelen impregnar sus relaciones de ese ánimo soñador, aunque reservados con sus emociones, crean fuertes lazos afectivos y buscan mantener el amor de las personas que los rodean.

Por su parte, Alex es Leo, justo detrás de Cáncer, pero este signo es puro fuego y el más dominante del zodiaco. Los Leo se distinguen por ser seguros de sí mismos, alegres, fuertes y personas decididas que logran lo que quieren. Además de sus cualidades, también son dominados por un fuerte carácter, vanidad y arrogancia que puede salir a relucir a veces.

Al igual que los Cáncer, tienen un fuerte espíritu creativo, pero así como los Cáncer son agua que fluye, los Leo son el fuego emocional de los riesgos y la aventura, les encanta estar en el centro del escenario y son artistas de nacimiento.

En cuanto al amor, son muy sinceros, pero les encanta la belleza, tienen buen corazón, son nobles, amables, cariñosos y protegen a quienes aman.

Leo y Cáncer conectan de inmediato, el carácter sensible de Cáncer encontrará paz en un Leo que la proteja, Leo llenará de energía y llevará hacia el mejor puerto al contrastante Cáncer.

Por su parte, Cáncer será el mejor amigo de Leo, su fiel acompañante en sus aventuras, le dará a Leo el amor y apreciación que necesita, además de la honestidad y admiración.

Una relación entre estos signos también deberá ser de cuidado, pues su necesidad de autoridad y control los podrían poner en terreno peligroso. El fuego y el agua podrían hacerse mucho daño si chocan en algún momento.

Los astros están a su favor, ahora solo hay que esperar a que estos dos se animen a gritar su amor, si es que están de romance como se especula, o bien, dejen que el destino los una.