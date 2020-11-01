Horóscopo de hoy Aries domingo 1º de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

La energía de esta Luna llena te empuja para que dejes de esquivar promesas y te comprometas. Todos tenemos sueños, metas que deseamos cumplir, pero en el camino surgen dificultades, distracciones y se hace fácil romper las promesas diciendo “sí, lo haré cuando pase esto” jajaja, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, condicionando al Universo, como si pudiéramos engañarlo, ¡¡¡nunca podremos engañarlo!!! porque no es lo que decimos, es cómo lo decimos, es lo que vibramos.

Este día te ayuda a contener tu voluntad para cumplir las promesas que deseas manifestar, no esperes otro mes más.

Recuerda hacer tu ritual de la torta de la abundancia.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!