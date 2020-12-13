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Horóscopo de hoy Aries domingo 13 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Mucho ojo, queda atento a todo tu alrededor, pues se acercan grandes cambios en el ámbito familiar.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:
Busca una actividad relajante, ya que tus nervios están hoy muy tensos. Separa muy bien las diversiones de tus obligaciones o perderás puntos ante los demás.

Aries en la familia:
En lo familiar vienen cambios importantes.

Aries en el amor:
Venus, planeta del amor y del dinero, traerá situaciones diferentes a lo que has vivido hasta ahora en el terreno sentimental.

El planeta del amor te invita a que arriesgues más, a que salgas a buscar soluciones en otros ambientes diferentes a los que ya conoces.

Quieres pareja pero tampoco mueves la energía, te recomiendo una limpia, un baño de amor.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.

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