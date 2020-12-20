Horóscopo de hoy Aries domingo 20 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Hoy es un día en el cual tendrás que dejarte llevar por tu “sexto sentido”, ya que estará muy desarrollado. Esto te dará un margen enorme de ayuda en todo lo que realices, especialmente, en ambientes yang y/o con mujeres.

Saca el lado intuitivo y sé empático en los lugares o con las personas que frecuentas.

La Luna continúa en el signo zodiacal Piscis y hace que tu lado soñador se haga presente en este día.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!