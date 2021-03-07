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Horóscopo de hoy Aries domingo 7 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Domingo perfecto para ti para que encuentres y descubras la luz que hay en tu interior.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: Este maravilloso domingo será mágico, ordenado para saber dónde apoyarte y te recuerda la gran tradición islámica del Hajj, una peregrinación anual a La Meca, donde los peregrinos celebran una comunión con sus hermanos y hermanas terrenales ante lo divino.

El objetivo es el rito doble de la petición colectiva y la alabanza de lo divino, por tanto, observa dónde la comunión no es aparente en tu vida.

Canta "Om" tres veces para alinearte con la comunión de los ángeles sagrados y el Universo, Dios, como quieras nombrarlo, te mostrará el camino.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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