Horóscopo de hoy Aries jueves 10 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

La situación que te molesta está a punto de ser resuelta. A veces, la situación no puede ser corregida hasta que te relajas e intentas hacerlo. Al retirarte del problema, permites que la luz divina entre en é.

Tu preocupación pronto pasará, ya que tu ángel muestra que ya ha pasado. Para ver la solución positiva del problema, primero debes dejar de pensar que todo está mal y en lugar, decirte firmemente: “Ahora todo se está desarrollando en un perfecto plan divino.”

Has heredado habilidades curativas y tu ángel te pide que creas que Dios actúa a través de ti como un ángel terrenal. Mantén el pensamiento positivo en cada situación, visualízalo y luego, agradécele a Dios por esto, relájate completamente, dejando todo el trabajo del ángel.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!