Horóscopo de hoy Aries jueves 11 de febrero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Conoce el mensaje del Ángel del Arca de la Alianza.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida:
Hoy tenemos luna nueva en el signo de Acuario y los Ángeles te traen un mensaje de luz, El ángel del Arca de la Alianza nos abrirá la conciencia y nos permitirá reconocer cómo podemos establecer el orden divino en la Tierra para ayudar a otras personas en la sanación y el bienestar.
Los aspectos de nuestra vida en los que no encontramos la realización: la enfermedad, la escasez, y el sufrimiento, son señales de que vivimos y actuamos en contra de nuestra verdad. Nuestra verdad del alma es la voluntad de Dios, y hemos venido al mundo para que se manifieste.
La voluntad de Dios prevé salud, abundancia, amor y bienestar para todo ser. El Ángel del Arca de la Alianza nos libera de patrones, roles y dogmas que conducen al caos terrenal, a las separaciones, las enfermedades, el sufrimiento y la falta de éxito. Nos conduce a la libertad divina que se desarrolla dentro del orden divino.
Mensaje del Ángel del Arca de la Alianza: ''Soy la manifestación de Dios. Soy el orden divino en la Tierra. Confiaos a un orden superior, el orden del cielo''.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de febrero 2021