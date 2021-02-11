Horóscopo de hoy Aries jueves 11 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Hoy tenemos luna nueva en el signo de Acuario y los Ángeles te traen un mensaje de luz, El ángel del Arca de la Alianza nos abrirá la conciencia y nos permitirá reconocer cómo podemos establecer el orden divino en la Tierra para ayudar a otras personas en la sanación y el bienestar.

Los aspectos de nuestra vida en los que no encontramos la realización: la enfermedad, la escasez, y el sufrimiento, son señales de que vivimos y actuamos en contra de nuestra verdad. Nuestra verdad del alma es la voluntad de Dios, y hemos venido al mundo para que se manifieste.

La voluntad de Dios prevé salud, abundancia, amor y bienestar para todo ser. El Ángel del Arca de la Alianza nos libera de patrones, roles y dogmas que conducen al caos terrenal, a las separaciones, las enfermedades, el sufrimiento y la falta de éxito. Nos conduce a la libertad divina que se desarrolla dentro del orden divino.

Mensaje del Ángel del Arca de la Alianza: ''Soy la manifestación de Dios. Soy el orden divino en la Tierra. Confiaos a un orden superior, el orden del cielo''.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!