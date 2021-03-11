Horóscopo de hoy Aries jueves 11 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: Samael te aporta tranquilidad de espíritu, que es uno de los grandes regalos angelicales.

Serenidad significa que ofrecemos nuestros retos a Dios, ya que lo divino siempre nos aportará una solución en forma de milagro. Permítete desarrollar una fe visionaria en el ideal de la serenidad, en lugar de seguir ciegamente los paradigmas del ego que te conducen a los retos.

La serenidad es nuestro estado mental natural cuando nos rendimos a la elegancia, por lo tanto, canta "Ra Ma Da Sah, Sah Say So Hung" para llevar los elementos de tu ser hacia el interior de la belleza de esta experiencia de serenidad. Al igual que la energía exquisita del Taj Mahal, nuestro amor por lo sereno en la vida durará para siempre.