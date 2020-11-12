Horóscopo de hoy Aries jueves 12 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

La luna se encuentra en Libra y es día de jueves de milagros. El Ángel de la Sencillez tiene un mensaje:

''Poseo un regalo para ti, luz de bellos colores transparentes y áureos. Mi deseo es iluminar tu aura. Ven… abre la puerta… déjate guiar. Acomódate en mi regazo y descansa en mi corazón. Cierra los ojos y respira profundamente… suavemente… rítmicamente… y absorbe energía dorada… absorbe esta esencia verdadera y real''.

A menudo sientes que la vida no es simple, y tienes buenas razones para pensar de esta manera, pero también, eres tú quien pone los obstáculos, quien tensa la cuerda. Parece increíble, pero alcanzar el éxito no es tan fácil de aceptar.

No solo busques ver la realidad de manera diferente, sino iniciar en un estilo de vida mas simple. Consiste en cumplir con el deber, sin motivos ocultos, no dejarse dominar por las pasiones, liberarse de las ilusiones vanas, el Ángel de la sencillez acompaña tu camino...

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!