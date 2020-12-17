Horóscopo de hoy Aries jueves 17 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

En este jueves de milagros, los seres de luz están para guiarte, Dios ve tu necesidad de cuidar o traer al niño dentro de ti, para cuidarlo y prestarle atención, o quizás, tienes tiempo para pasarlo con tus hijos o nietos, o para que los niños se diviertan en compañía de adultos.

También es posible que estés involucrado en un negocio que trata con niños. Planifica tu tiempo para que puedas dejar que la parte de tu alma de niño se manifieste y se divierta a voluntad.

Sal a caminar por el parque, pinta en el asfalto, construye un castillo de arena o duerme si quieres. Es día de amor al niño interior con la ayuda de tus ángeles guardianes.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!