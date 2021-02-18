Horóscopo de hoy Aries jueves 18 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: Hoy el sol entra en Piscis y la luna en Tauro, recobramos la fe en estos jueves de milagros, el maestro ascendido para ti es La energía de Maha Chohan. Ayuda a dar un paso hacia atrás y a mantenerse al margen de los agobios de la vida cotidiana, de vínculos con otras personas, de las ataduras sentimentales. Se consigue tener una visión de uno mismo y ser consciente de las obsesiones en las que la persona parece sentirse atrapada.

Esta energía permite que simultáneamente nos sintamos como observadores neutrales dentro de la situación, que nos pongamos en el lugar de lo ocurrido, pero que continuemos siendo nosotros mismos. Nos ayuda en cada situación a percibirla unidos a la voz de la sabiduría interior.

La energía de Maha Chohan nos une con la sabiduría que tiene una visualización más general y que se mantiene en contacto con una conciencia más elevada. Nos ayuda a abandonar la perspectiva que tenemos desde abajo para elevarnos a unas esferas más altas desde las cuales podremos tener una comprensión más lógica de los acontecimientos que vivimos.

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