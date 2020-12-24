Horóscopo de hoy Aries jueves 24 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Para celebrar esta noche tu elemento es el fuego, compatible con las velas. Prende una vela roja, calma la envidia y trasmuta hacia el amor, abriendo los caminos cerrados; hazlo en Nochebuena.

Te recomendamos vestir de color amarillo. Será una buena idea llevar un anillo de color dorado, pues atraerá el bienestar que deseas. Recuerda colocar un plato extra para el invitado de honor, el maestro Jesús.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!