Horóscopo de hoy Aries jueves 25 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Debes eliminar ciertos sentimientos que solo te están perjudicando. ¡Es hora de liberarte!
Horóscopo de hoy
Aries en la Vida
María Magdalena es la maestra ascendida que te corresponde para este día.
Libérate de resentimientos, enfado y juicio. Estos sentimientos no dañan a esta persona; solo te dañan a ti y te intoxican.
Tienes adelante una vida nueva y muy bonita si empiezas a perdonar ahora. Te sentirás refrescado y curado, lleno de energía. María Magdalena te ayudará si la llamas.
Si cumples años hoy ¡felicidades! Venus está al lado de tu signo zodiacal, así que tendrás un año para animarte a nuevos desafíos.