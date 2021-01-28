Horóscopo de hoy Aries jueves 28 de enero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Es tiempo de mantener las buenas relaciones con tus familiares.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida:
Hoy entra la luna llena en Leo así como empezamos el año, es una luna llamada fría. El Arcángel Remiel trae para ti un mensaje súper importante: ''Recibe la bendición y la fuerza que te brinda el amor, para mantener las buenas relaciones con tus hermanos y familiares''.
Es tiempo de desarrollar la estabilidad, la sabiduría y la intuición recibida, que te permitirá luchar contra la manipulación mental y psíquica. Mensajes develados que traerán la paz.
Solicitamos la protección de Remiel cuando necesites valor, para enfrentar aquello que nos resulta desconocido o difícil. También colabora en la toma de conciencia y la definición de metas.