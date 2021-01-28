Horóscopo de hoy Aries jueves 28 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Hoy entra la luna llena en Leo así como empezamos el año, es una luna llamada fría. El Arcángel Remiel trae para ti un mensaje súper importante: ''Recibe la bendición y la fuerza que te brinda el amor, para mantener las buenas relaciones con tus hermanos y familiares''.

Es tiempo de desarrollar la estabilidad, la sabiduría y la intuición recibida, que te permitirá luchar contra la manipulación mental y psíquica. Mensajes develados que traerán la paz.

Solicitamos la protección de Remiel cuando necesites valor, para enfrentar aquello que nos resulta desconocido o difícil. También colabora en la toma de conciencia y la definición de metas.