Horóscopo de hoy Aries jueves 3 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

En este jueves de milagros, con la Luna Llena, el Ángel de las Relaciones está listo para asistirte.

Estarás recibiendo la vibración de este ángel que teje lazos invisibles, uniendo a las personas que se han separado o distanciado y generando nuevos lazos amorosos y de amistad a gente que necesita renovar sus relaciones.

Este ángel puede ser invocado en cualquier momento para unir familia, amigos, parejas, compañeros de trabajo y cualquier otro vínculo que necesite renovación y energía positiva, incluyendo jefes, vecinos etc., o con alguien que te hayas distanciado.

Las energías que te regala son: pasión y compañerismo.

Agradece la guía recibida con una velita rosa.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!