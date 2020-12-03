Horóscopo de hoy Aries jueves 3 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Es tiempo de la unión, aprovecha al Ángel de las Relaciones para mejorar la conexión con los tuyos.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida:
En este jueves de milagros, con la Luna Llena, el Ángel de las Relaciones está listo para asistirte.
Estarás recibiendo la vibración de este ángel que teje lazos invisibles, uniendo a las personas que se han separado o distanciado y generando nuevos lazos amorosos y de amistad a gente que necesita renovar sus relaciones.
Este ángel puede ser invocado en cualquier momento para unir familia, amigos, parejas, compañeros de trabajo y cualquier otro vínculo que necesite renovación y energía positiva, incluyendo jefes, vecinos etc., o con alguien que te hayas distanciado.
Las energías que te regala son: pasión y compañerismo.
Agradece la guía recibida con una velita rosa.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.