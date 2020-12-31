Horóscopo de hoy Aries jueves 31 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Ha llegado el momento de cerrar el año, agradecer y bendecir, así que te dejo tu ritual para cerrar y abrir caminos.

Coloca en un sahumerio, un cuadrito de alcanfor, lo prendes con mucho cuidado y pasas esa flama encendida desde la parte de atrás de tu casa hacia el frente, incluyendo los lugares más importantes de tu hogar, luego, para purificar la casa, prende incienso de Palo Santo y riega con agua de coco mezclada con agua de la llave, en los lugares claves como los dormitorios, tu altar, tu sala de estudio y lo más importante, tu puerta de entrada a la casa. Ese mismo día, date tu baño espiritual a las 6:00 p.m., con agua, vino rosa, albahaca y ruda.

Toda magia que realices con mucha fe, obrará un milagro en tu vida en el próximo año.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!