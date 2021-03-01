Horóscopo de hoy Aries lunes 1º de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: Comenzamos con la Luna en el signo zodiacal de Libra, donde te dará miles de ideas. Tus ayudantes divinos están aquí, advirtiéndote que, si bien es esencial que hagas todo lo que esté a tu alcance para cumplir tus objetivos, es igualmente importante saber cuándo retroceder y permitir que el Universo haga su magia en tu nombre.

Tus ayudantes divinos te recuerdan amablemente que, así como las plantas necesitan agua para crecer, demasiada ahogará su capacidad de florecer. Exagerar es miedo disfrazado; no permitas que te mantenga en el modo maníaco, date más espacio para respirar.

Confía en que tus ayudantes divinos están en el trabajo, supervisando tu éxito para que puedas descansar.

El hecho de que necesites descansar no significa que ellos lo necesiten, pide ayuda a ellos, que saben mejor que tú lo que necesitas. Tranquilízate y déjalos hacer sus milagros.

Tu mensaje: "Descansa".

Tu color: El blanco.

Bendecido inicio de mes y semana.