Horóscopo de hoy Aries lunes 15 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: La luna sigue en tu signo e inicia el carnaval, si la vida es un carnaval hoy puede renacer en ti un sentimiento hermoso perdido en el tiempo, un momento de inspiración, algo que te renueve por dentro y por fuera y de pronto sientas que toda esa oscuridad que te arropaba comienza a disiparse la niebla que empaña tu día.

A veces las transiciones pueden resultar un tanto dolorosas o requerir un gran volumen de energía, pero una que vez son concluidas te puedes dar cuenta de lo hermoso del proceso y comprendes entonces que ha valido la pena transitar por todo eso.

Tu decreto de la semana: "En lo que enfocas se expande".

Deja que entre la abundancia a tu vida. Enciende una vela dorada y repite: "Yo soy una fuente inagotable y eterna de bendiciones y abundancia, amor que entra y fluye de forma ilimitada hacia mi ser y mi entorno, creando afluencia y bienestar".

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!