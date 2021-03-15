Horóscopo de hoy Aries lunes 15 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: Para este día, Mercurio cambia de casa y se instala en el signo zodiacal de Piscis.

Este cambio puede resultar traumático si te opones a él, como te ha sucedido en experiencias pasadas, o puede ser un cambio deseado o aceptado.

Un cambio de ciudad, dejar un trabajo y empezar otro totalmente diferente, acabar con una relación que causaba malestar, son las típicas situaciones que se podrían presentar durante el día.

Tu decreto de la semana: “Yo soy la perfecta salud manifestada ahora, en cada célula de mi cuerpo, la perfecta juventud, belleza, armonía, pureza y fuerza”.

Tu color: Violeta.