Horóscopo de hoy Aries lunes 15 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... No es momento para que estés en contra del cambio. Hoy más que nunca debes de aceptarlo como viene.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida: Para este día, Mercurio cambia de casa y se instala en el signo zodiacal de Piscis.
Este cambio puede resultar traumático si te opones a él, como te ha sucedido en experiencias pasadas, o puede ser un cambio deseado o aceptado.
Un cambio de ciudad, dejar un trabajo y empezar otro totalmente diferente, acabar con una relación que causaba malestar, son las típicas situaciones que se podrían presentar durante el día.
Tu decreto de la semana: “Yo soy la perfecta salud manifestada ahora, en cada célula de mi cuerpo, la perfecta juventud, belleza, armonía, pureza y fuerza”.
Tu color: Violeta.