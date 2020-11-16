Horóscopo de hoy Aries lunes 16 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Aprovecha este día para realizar todos esos cambios en tu vida que has postergado.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida:
La Luna nueva en Escorpio te sonríe, la fortuna te acompañará especialmente por la tarde ya que podrás materializar algo que estaba dormido como un proyecto a largo plazo. O incluso se te hizo largo por lo lento del año.
Debes guiarte por tus instintos y por la primera impresión en tus nuevos contactos. En la noche es favorable para realizar acciones que necesitan energía y valentía. Aprovecha este día para realizar cambios en tu vida que estás postergando desde hace tiempo.
Tu decreto para la semana: ''Nací para amar y ser amada, sin límites, sin dolor''.
El color de la semana: negro, será necesario para repeler las malas vibras.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de noviembre 2020.