Horóscopo de hoy Aries lunes 16 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

La Luna nueva en Escorpio te sonríe, la fortuna te acompañará especialmente por la tarde ya que podrás materializar algo que estaba dormido como un proyecto a largo plazo. O incluso se te hizo largo por lo lento del año.

Debes guiarte por tus instintos y por la primera impresión en tus nuevos contactos. En la noche es favorable para realizar acciones que necesitan energía y valentía. Aprovecha este día para realizar cambios en tu vida que estás postergando desde hace tiempo.

Tu decreto para la semana: ''Nací para amar y ser amada, sin límites, sin dolor''.

El color de la semana: negro, será necesario para repeler las malas vibras.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!