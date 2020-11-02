Horóscopo de hoy Aries lunes 2 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Iniciamos este día con energías para resolver los problemas.

Estos días donde la magia se presenta, te han servido para darte cuenta de lo que vale la pena y lo que no, ordena tu mente y pon fin a esos asuntos pendientes que tenías, va a hacer que retomes tu rutina con más ganas.

Tienes planes de futuro y te queremos decir que, si realmente es lo que quieres, vayas por ello, pero esta vez sin poner excusas de por medio.

Aries en la salud:

En cuanto a tu salud, no hay nada que te haga aflojar ahora mismo, pase lo que pase, sabes mantener tu rutina con el deporte.

Tu Decreto para la semana: “Permito que mi luz brille”; el color: amarillo, a brillar.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!