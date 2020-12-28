Horóscopo de hoy Aries lunes 28 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el amor:

Si estás en pareja, lo más probable es que esas cosas que tanto te molestaban, dejen de ser tan importantes a los ojos de tu alma; ahora ves a la persona con una perspectiva más amplia.

Si estás soltero, seguramente dejarás de prestar atención a las apariencias físicas para centrarte más en el alma, será más importante la calidad de la relación que el impacto a primera vista.

Tu decreto de la semana: “Yo te traigo aquí y ahora espiritualmente para darte gracias. Gracias por los momentos tan hermosos que pasamos, por las risas y el llanto, la alegría y el amor que pasamos juntos. Gracias 2020 por lo aprendido”.

Tu color: Negro.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!