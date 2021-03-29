Horóscopo de hoy Aries lunes 29 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Atrás quedarán los enfrentamientos y se abrirá un camino de fraternidad y amor.
Horóscopo de hoy
Aries en la familia
Mercurio está junto a Neptuno en el signo zodiacal de Piscis. La armonía y el buen humor reinarán en las reuniones familiares.
Aries en la salud
El cuerpo y el alma pueden encontrar el equilibrio y la armonía justa si se comienza a disfrutar de la naturaleza. Paseos a la luz de las estrellas brindarán la energía que ayudará, no solo a la parte física, sino también a la espiritual.
Aries en el amor
Habrá un encuentro con una persona libre de necesidades materiales o sociales.
Tu decreto de la semana: “Yo puedo lograr todo lo que deseo en esta vida, sé que viene en camino”.
Tu color: Azul.
Si cumples años ¡felicidades! Tendrás un año para equilibrar tu vida en mente, cuerpo y espíritu.