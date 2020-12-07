Horóscopo de hoy Aries lunes 7 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Inicias la semana con la Luna, ideal para sacar todo aquello que ya no está funcionando en nuestra vida. Sin embargo, también es importante que reconozcas que los grandes amigos son difíciles de encontrar, si te cruzas con uno, cuídalo como a un hermano y verás cómo tu vida se enriquece con esa amistad.

Aries en el amor:

Puedes llegar a ser muy obstinado en el amor, tu orgullo te puede estar alejando de aquella persona que tanto te gusta. Deja de lado esa forma de ser y empieza a mostrarte más receptivo y humilde para lograr el éxito en el amor.

Tu decreto para iniciar la semana: “Estoy rodeado de abundancia”.

Tu color de la semana: verde.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!