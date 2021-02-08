Horóscopo de hoy Aries lunes 8 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Todos esos cambios que te gustaría hacer en tu vida no se harán de hoy para mañana, requieren un tiempo, una preparación, una constancia y una perseverancia que solo con un compromiso firme y determinado, podrás concluir de manera exitosa todo aquello que te hayas propuesto.

No hay imposibles, hay cosas que no podrás hacer por ti mismo, pero si tienes que tener claro que esa energía de transformación requiere de un esfuerzo tuyo, al menos mental para tener claro lo que quieres.

Tu decreto de la semana: "Soy honesto conmigo y con los demás. Sólo la verdad y la sinceridad tienen un lugar en mi vida. Yo soy digno de confianza y respeto para todos".

Tu color del día es el negro.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!