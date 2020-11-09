Horóscopo de hoy Aries lunes 9 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Berkana es la runa que te corresponde para iniciar la semana, simboliza el hogar y el crecimiento de la familia; trae consigo noticias de nacimientos, alianzas, nuevos comienzos y felicidad. Todo lo que ocurra de ahora en adelante será beneficioso para ti y para los que forman parte de tu hogar.

Aries en el amor:

En lo afectivo anticipa matrimonio y nos dice que es el momento propicio para tener un bebé. Es la runa de la fertilidad, por lo que todo lo que se genere dará prósperos frutos y ganancias, sin embargo, ningún nacimiento puede florecer si no se le presta la mayor atención posible al ser o la energía que emerge; por lo tanto, Berkana, aparece para que tomemos conciencia acerca de la importancia de dedicarnos por entero a lo nuevo que está a punto de comenzar en nuestra vida.

Tu decreto de la semana: “YO SOY la puerta abierta que nadie puede cerrar”.

Tu color: el negro, es el de la tierra que da fertilidad.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!