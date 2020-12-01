Horóscopo de hoy Aries martes 1º de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el amor:

Tenemos la Luna Llena en el signo zodiacal Géminis como cereza del pastel del año, así que si quieres hacer planes anticipados en el amor, esta Luna te invita a prestar más atención a tu intuición, que te dirá a gritos cómo debes actuar.

Tampoco será un momento propicio para dejarse llevar por la impulsividad, puesto que deberás pensar con calma sobre cuáles son tus deseos, en pocas palabras, deberás ordenar tus pensamientos y poner en su lugar cada sentimiento.

El objetivo que debe prevalecer en todo momento no es otro que la felicidad, sin que esto implique algún tipo de problema para los demás.

Los casados tendrán varios retos, el primero de ellos, no sucumbir ante las constantes tentaciones que aparecerán en tu camino. Estas infidelidades serán temporales, pero podrían acabar con parejas estables.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!