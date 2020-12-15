Horóscopo de hoy Aries martes 15 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el tarot:

Venus entra en el signo zodiacal Sagitario, esta vez los astros te envían una carta gitana para conocer tu destino: "La Cigüeña", simboliza cambios, circunstancias externas, constancia, actitudes y valores internos.

La cigüeña, durante el frío invierno, vuela a climas más calientes, pero cada año regresa a su nido, por lo tanto, esta ave está estrechamente asociada a valores eternos como un hogar de familia y el nacimiento. La cigüeña puede indicar lealtad a los principios de la vida y adhesión a las tradiciones.

El mapa indica el proceso creativo y el ciclo de la fertilidad. Puede traer buenas noticias, simboliza cambios importantes en nuestras vidas.

Esta carta también habla de nacimientos, comienzos de nuevos proyectos y mudanzas, pero también de escapar de nuestra propia realidad, ¡ten cuidado! no es momento para huir.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!