Horóscopo de hoy Aries martes 15 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... En este día tu carta gitana te dice que habrá muchos cambios y movimientos dentro de tu signo zodiacal.
Horóscopo de hoy
Aries en el tarot:
Venus entra en el signo zodiacal Sagitario, esta vez los astros te envían una carta gitana para conocer tu destino: "La Cigüeña", simboliza cambios, circunstancias externas, constancia, actitudes y valores internos.
La cigüeña, durante el frío invierno, vuela a climas más calientes, pero cada año regresa a su nido, por lo tanto, esta ave está estrechamente asociada a valores eternos como un hogar de familia y el nacimiento. La cigüeña puede indicar lealtad a los principios de la vida y adhesión a las tradiciones.
El mapa indica el proceso creativo y el ciclo de la fertilidad. Puede traer buenas noticias, simboliza cambios importantes en nuestras vidas.
Esta carta también habla de nacimientos, comienzos de nuevos proyectos y mudanzas, pero también de escapar de nuestra propia realidad, ¡ten cuidado! no es momento para huir.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.