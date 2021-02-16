Horóscopo de hoy Aries martes 16 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el amor:

Este día Plutón te trae en la mira, sin embargo es un día de pasión, no de amor. Los astros de hoy hablan de aquellos a los que les encanta dictar las reglas y de aquellos que disfrutan rompiéndolas. Para encontrar a un alma gemela, prueba los extremos. Puedes ir hasta el rígido terreno del sistema o salir de los márgenes de la sociedad.

El amor eterno es un sueño, pero es probable que exista de verdad en tu vida. Es buen momento para comenzar una relación de pareja y disfrutar de tu sexualidad. Momento de unión y armonía. Estarás con gran fuerza vital, mucha energía para llevar a cabo todo lo que desees.

Estarás radiante y en perfecta armonía, sobretodo si aprendes a dejar tus problemas sin solución fuera de tus pensamientos un momento.

Aries en el trabajo:

Se sentirán alejados, queriendo estar solos. Es probable que deseen tomarse un descanso y evitar a la gente que no está aportando en su trabajo. Si es necesario date un tiempo, pero siéntete en la obligación de volver con energías renovadas.